Plecare de ultim moment anunțată la grandul din Superligă! Totul este oficial

Clubul CFR 1907 Cluj a anunțat luni încetarea amiabilă a colaborării cu președintele Cristian Balaj.

Venit la echipă în toamna anului 2021, Balaj a contribuit la câștigarea unui titlu de campion și a unei Cupe a României.

”Îi mulţumim, pe această cale, pentru dedicarea şi seriozitatea cu care şi-a desfăşurat mereu activitatea şi îi dorim mult succes în continuare”, a precizat CFR Cluj.

Decizia marchează finalul unui mandat de aproape doi ani, perioadă în care Balaj a condus clubul în momente importante ale recentelor sale performanțe interne.