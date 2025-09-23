Plecare de ultimul moment de la grnadul din Anglia

Monchi, directorul sportiv al lui Aston Villa, este aproape să-și încheie mandatul la clubul englez, anunță The Athletic.

Spaniolul de 57 de ani a sosit în iunie 2023 de la Sevilla, cu misiunea de a sprijini proiectul condus de antrenorul Unai Emery, numit cu câteva luni mai devreme.

Sub conducerea lui, echipa din Birmingham a înregistrat un sezon istoric: în 2023-2024 a încheiat pe locul patru în Premier League, cea mai bună clasare a clubului din 1996, și a obținut calificarea în Liga Campionilor.

În prezent, însă, Aston Villa traversează dificultăți financiare, iar Monchi este pe punctul de a se despărți de echipă.