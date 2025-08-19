Plecarea a fost anunțată de la Rapid

Rapid a anunțat plecarea lui Paul Iacob la Oțelul Galați.

Totul a fost oficializat pe site-ul oficial al echipei.

”FC Rapid și SC Oțelul Galați au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al lui Paul Iacob. În vârstă de 29 de ani, Paul a sosit în Giulești în vara anului 2022 și a evoluat în 63 de partide pentru Rapid, marcând de șase goluri și oferind trei pase decisive.

„Le doresc foștilor mei colegi să reușească ceea ce eu nu am reușit, să câștige un trofeu pentru Rapid. Vă mulțumesc tuturor pentru toate clipele de neuitat în tricoul vișiniu!”

Nu mai puțin de patru goluri din cele șase au fost reușite împotriva celor de la FCSB, ultimul dintre ele fiind marcat în derby-ul câștigat cu 4-0 (9 martie 2024), atunci când Iacob a deschis scorul.

FC Rapid îi mulțumește lui Paul pentru dăruirea arătată pe teren și toate momentele memorabile și îi urează mult succes în noua provocare a carierei sale!”, se arată pe site-ul Rapidului.