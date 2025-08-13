Plecări anunțate la Sepsi

Echipa Sepsi SIC Sfântu Gheorghe, locul patru la finalul sezonului trecut al Ligii 1 Futsal, a demarat săptămâna trecută pregătirile pentru noua stagiune. Covăsnenii s-au declarat mulțumiți de performanțele din sezonul precedent: calificarea în play-off-ul campionatului și calificarea în sferturile de finală ale Cupei României Futsal, se arată pe site-ul FRF.ro.

La începutul săptămânii trecute, Mánya Szabolcs, antrenorul-jucător al celor de la Sepsi SIC, a condus primele ședințe de pregătire. În week-end-ul care a trecut, Sepsi SIC Sfântu Gheorghe a participat la turneul amical găzduit de CSM Odorheiu Secuiesc.

În prima partidă, Sepsi SIC a pierdut dramatic, la lovituri de departajare, confruntarea cu CSM Târgu Mureș, dar s-a răzbunat în finala mică după ce a învins la scor echipa Autobergamo Deva. 11-1.

„Comparativ cu sezonul trecut, lotul alb-verzilor a suferit schimbări”, au anunțat covăsnenii. Au părăsit echipa Bende Bence, Csog Csongor, Soós Máthé, Király Nándor, Ilyés Nimród și Kusztos Szabolcs, cărora „le mulțumim pentru munca depusă și pentru devotamentul lor”.

Pentru postul de portar, alături de Korodi Krisztián se alătură Zsolt Ráduly de la echipa U19 a clubului. Din lot fac parte în continuare Kanyó Szilárd, Gáll Attila, Máthis Mátyás, Veress Botond, Vajna Roland, Szőcs László, Szabó Géza, Fábián Gellért, Rendi Zsombor și Makó Máté, acesta din urmă venind tot de la echipa U19.