„Poate să vină și Mourinho, n-are ce să ne facă!”-FC Botoșani se predă!

FC Botoșani are parte de cel mai slab sezon în Liga 1 de la promovarea din 2013. Trupa moldavă este ultima în clasament, fără nicio victorie.

Eduard Florescu a comentat situația echipei sale. Jucătorul român a identificat marea problemă care a cauzat actuala criză.

„Poate să vină și Mourinho, n-are ce să ne facă!”

„Eu nu simt că banca tehnică e problema noastră. Am avut și avem antrenori foarte buni, de la care am învățat multe, am primit sfaturi bune pe care le-am asimilat și care m-au ajutat.

Eu am mai spus-o, poate să vină și Mourinho, n-are ce să ne facă! Acum avem un antrenor bun, tânăr, Patache, care cunoaște fenomenul și, chiar dacă mai are multe de învățat, ca orice antrenor tânăr, cred că este pregătit. Dar dacă el ne spune o treabă și noi, majoritatea, n-o respectăm în teren, poate să vină oricine, degeaba!”, a declarat Eduard Florescu, pentru GSP.ro.