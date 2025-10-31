Poli Iaşi a învins FC Bihor cu un gol în minutul 90+7

Echipa Politehnica Iaşi a învins vineri, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia FC Bihor, în etapa a 12-a din Liga 2.

FC Bihor a suferit a treia înfrângere stagională

Albert Stahl a deschis scorul în minutul 21 al partidei de la Iaşi, cu un şut din careu. După numai trei minute gazdele au primit un penalti, pentru un fault în suprafaţa de pedeapsă la Farcaş. A executat Vidakovic, care a trimis însă peste poartă, şi la pauză orădenii conduceau cu 1-0.

Jean-Pierre Tiehi a egalat pentru ieşeni, în minutul 55, şi tot el a reuşit să producă remontada, înscriind în al şaptelea minut al prelungirilor golul care a adus victoria lui Poli Iaşi, 2-1.

În clasament ieşenii sunt pe locul 6, cu 21 de puncte, în timp ce FC Bihor suferă a treia înfrângere stagională, ratează ocazia de a se apropia la un punct de liderul Corvinul şi rămâne pe locul secund, cu 25 de puncte.