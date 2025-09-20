Poli Iaşi – Metalul Buzău 2-1. Victorie pentru moldoveni în Liga 2

Poli Iași a bifat o nouă victorie pe teren propriu, impunându-se cu 2-1 în fața celor de la Metalul Buzău, în etapa a 7-a din Liga a II-a.

Gazdele au deschis scorul prin Hrib în minutul 15, însă oaspeții au restabilit egalitatea după pauză, prin Robu (59).

Meciul părea să se îndrepte spre un rezultat de egalitate, dar Ștefanovici a transformat un penaltiy în prelungirile partidei (90+3), aducând toate cele trei puncte pentru clubul din Moldova.