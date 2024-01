Poli Iași nu-și revine după umilința cu Sepsi: „Jucătorii au fost cu toții o apă și-un pământ”

Echipa Poli Iași a început dezastruos anul 2024, fiind învinsă cu 0-6, în deplasare, de Sepsi, în primul meci al etapei a 22-a.

„Te simți umilit, jucătorii au fost cu toții o apă și-un pământ”, a spus președintele lui Poli Iași

După ce Florin Ilie și-a trimis mingea în propria poartă în minutul 19, pentru gazde au marcat Cosmin Matei (36-p), Nicolae Păun (42), Sherif Kallaku (63), Marius Ştefănescu (85) și Mihai Bălașa (88-p).

Președintele lui Poli Iași, Cornel Șfaițer, și-a găsit cu greu cuvintele și la 3 zile de la meci. „E rușinos! După un asemena scor e greu să comentezi. Am avut o prestație foarte, foarte slabă și nu înțeleg de ce.

Am primit acel autogol, după aceea a venit penalty-ul și ne-am prăbușit, băieții au căzut și psihic. Dar nu e normal. Am fost conduși și în alte meciuri, dar am avut reacție în repriza a doua.

Acum nu au mai respectat ce li s-a transmis de pe bancă, efectiv jucătorii au fost cu toții o apă și-un pământ. Nu aveai cu cine comunica, erau debusolați. Te simți umilit după astfel de scor.

Evident că nu te simți bine, dar la final am dat dovadă de fair-play și i-am felicitat pe adversarii noștri. E un sport, s-a întâmplat și la echipe mai mari să piardă la asemenea scoruri mai mari”, a declarat Șfaițer.

„Nu m-am gândit niciun moment că pierdem astfel”, a recunoscut președintele lui Poli Iași

Oficialul grupării moldave a făcut o paralelă cu FC Botoșani, altă echipă care a preferat să se pregătească în țară, pe terenuri sintetice.

„O să avem discuție. Trebuie să ne îndreptăm, pentru că avem un meci complicat cu Clujul în etapa viitoare. Un alt rezultat negativ poate complica situația.

Întâlnim o echipă matură, care se bate la play-off, cu jucători cu experiență, dar eu zic că dacă ai atitudine și reacție poți să pui probleme oricărui adversar. Din păcate, nu s-a văzut asta la noi în primul joc, trebuie să recunoaștem.

Am jucat foarte, foarte prost. Sunt convins, însă, că echipa va avea reacție la următorul joc. Eu pun totuși acest rezultat rușinos pe seama unui accident. Sunt convins că echipa se va trezi”, a mai transmis președintele echipei din Iași, potrivit ProSport.

„Uitați-vă la Botoșani! S-a pregătit tot în țară, tot pe sintetic și s-a adaptat mai rapid. Au crezut în ei, au dat totul și au învins o echipă puternică, fosta campioană CFR Cluj, care a făcut pregătirea în țările calde.

Chiar dacă ne-am pregătit în țară, echipa a avut condiții bune în stagiul de la București, antrenorul a fost mulțumit de cum s-au implicat jucătorii.

Nu m-am gândit niciun moment că vom pierde astfel, mai cu seamă că am fost la ei în cantonament, cu toții se simțeau bine și erau încrezători”, a încheiat el.

În etapa următoare, Poli Iași joacă acasă cu “U” Cluj-Napoca, iar la începutul lui februarie are loc derby-ul Moldovei, la Botoșani.