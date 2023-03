Poli Timișoara începe play-out-ul în deplasare cu Minaur Baia Mare! Octavian Benga, dezamăgit: „Mi-aș fi dorit să nu vină așa repede!”

Poli Timișoara va juca primul meci din play-out-ul Ligii 2 în deplasare contra celor de la Minaur Baia Mare.

Octavian Benga, tehnicianul echipei bănățene, s-a arătat dezamăgit de faptul că formația sa va juca în deplasare. Iată ce a spus.

„Mi-aș fi dorit să nu vină așa repede!”

„Ne așteaptă o deplasare foarte greu din toate punctele de vedere. Vine o deplasare destul de lungă, mi-aș fi dorit să nu vină așa repede după partida cu Dinamo, am avut meci duminică. Am încercat să refacem jucătorii. Asta este situația, asta este tragerea, mergem la Baia Mare, unde ne așteaptă un meci foarte greu, pe un teren destul de greu, din ce am văzut în imagini. Cred că va fi un joc de luptă, un joc în care contează foarte mult duelurile. Sper să ne ridicăm la nivel, să facem ce am antrenat. Să fim pregătiți la modul în care va aborda meciul antrenorul de la Baia Mare. Sper să fie un joc sub egida fair-play-ului, corect în mare parte. În tur, cred că nu am obținut victorie deoarece greșelile de arbitraj au influențat meciul”, a spus Octavian Benga, în cadrul unei conferințe de presă.