Poliția din Bruxelles a arestat mai mulți fani ai lui AEK, înaintea meciului cu Anderlecht din Conference League

Decizia fanilor AEK de a organiza un marș spre centrul Bruxelles-ului a luat o întorsătură urâtă, deoarece cu puțin timp înainte de a ajunge în Grand Place au fost atacați neprovocat de poliția belgiană.

Suporterii vor fi fie eliberați după meci

Tensiunea nu a durat mult, deoarece oficialii de la „galben-negru” FC au ajuns imediat la fața locului, încercând să calmeze lucrurile.

Poliția belgiană, însă, nu și-a coborât vocile, justificându-și poziția spunând că exista un ordin explicit pentru fanii lui Union de a nu se apropia de zonele turistice și a procedat la efectuarea a zeci de arestări.

Conform informațiilor, arestările privesc 30 de cetățeni greci și 31 de cetățeni francezi, dintre care una a fost transformată în detenție.

Cu toate acestea, deocamdată nu s-a clarificat dacă reținerea privește un cetățean grec sau francez.

Oamenii din cadrul AEK au rămas în punctul de tensiune și, în consultare cu autoritățile consulare, au fost luate măsurile adecvate pentru a găsi o soluție.

Ceea ce este considerat o certitudine este că fanii Two-Headed care au fost arestați urmează să fie eliberați după meciul cu Anderlecht.