Polo: România, victorie cu Ucraina şi va juca pentru clasarea finală pe locul 13, la Campionatul European under 18, de la Oradea

Naţionala României a învins, joi, reprezentativa Ucrainei, scor 16-12, în meci pentru clasarea pe locurile 13-16, la Campionatul European under 18, găzduit de Oradea. Tricolorii vor juca, vineri, pentru clasarea finală pe locul 13, cu Turcia.

Scorul pe reprize a fost 3-1, 6-0, 4-6, 3-5. În primul meci al zilei pentru locurile 13-16, Georgia – Turcia, scor 8-11.

Pentru clasarea finală, vineri se va juca pentru locul 13, între România – Turcia, şi pentru locul 15, între Georgia – Ucraina.

Tricolorii mici au încheiat pe locul 3 grupa C (3 puncte), în urma rezultatelor: 11-12 cu Turcia, 12-11 cu Polonia şi 8-14 cu Franţa. Astfel, au ratat sferturile de finală, dar şi meciurile de baraj.

Tot joi, în partidele de baraj pentru sferturi se duelează Franţa – Olanda, Polonia – Grecia, Malta – Serbia şi Germania – Spania. Câştigătoarele vor întâlni, în ordine, Muntenegru, Croaţia, Ungaria şi Italia, calificate direct în faza sferturilor de finală.

Semifinalele vor avea loc sâmbătă, iar duminică se vor disputa finalele pentru medalii şi meciurile de clasament final pe locurile 5-8.