Polo: Steaua Bucureşti – Primorac Kotor, scor 12-15, în primul meci din preliminariile Ligii Campionilor

Vicecampioana Steaua Bucureşti a fost învinsă, vineri, scor 15-12, de formaţia muntenegreană Primorac Kotor, în primul meci de la turneul preliminar al Ligii Campionilor, de la Belgrad.

Scorul pe reprize a fost 3-2, 7-4, 2-2, 3-4.

Principalii marcatori ai partidei au fost Inaba 3 goluri, Mrsic 3, pentru Kotor, respectiv Vucinic 4,Colodrovschi 3, pentru Steaua.

În primul meci al zilei, VK Novi Belgrad – Pays D’Aix Natation, scor 23-10.

În următoarele partide la turneul A, Steaua va juca cu VK Novi Belgrad (sâmbătă) şi cu Pays D’Aix Natation (duminică).

Pentru şase locuri disponibile în grupele Ligii Campionilor joacă 10 echipe, la trei turnee preliminare – Belgrad, Sabadell şi Zagreb.

Primele două clasate la fiecare turneu se califică în grupele Ligii Campionilor, fază în care a ajuns direct campioana CSM Oradea.

Campioana României va juca în grupa C, cu formaţiile FTC Budapesta, câştigătoarea grupei A de calificare, din care face parte şi Steaua, plus echipa de pe locul 2 în grupa C de calificare, în care joacă HAVK Mladost Zagreb, AN Brescia şi Vouliagmeni NC.

Meciurile din grupe vor începe în 14 octombrie.