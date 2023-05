Ponturi pariuri pentru semifinalele Champions League și Europa League

Spectacolul din competițiile europene se apropie de final, iar în această săptămână se vor disputa meciurile din prima manșă a semifinalelor Champions League, Europa League și Conference League. Meciurile de top se vor disputa însă în Champions League și Europa League.

Programul semifinalelor Champions League este următorul:

9 mai, de la ora 22:00: Real Madrid – Manchester City (returul se joacă pe 17 mai)

10 mai, de la ora 22:00: AC Milan – Inter Milano (returul se joacă pe 16 mai)

Programul semifinalelor Europa League este următorul:

11 mai, de la ora 22:00

Juventus – FC Sevilla (returul se joacă pe 18 mai)

AS Roma – Bayer Leverkusen (returul se joacă pe 18 mai)

Programul semifinalelor Conference League este următorul:

11 mai, de la ora 22:00

Fiorentina – FC Basel (returul se joacă pe 18 mai)

West Ham – AZ Alkmaar (returul se joacă pe 18 mai)

Manchester City întâlnește din nou cea mai titrată echipă din Champions League

Manchester City este marea favorită la câștigarea Champions League, însă întâlnește campioana din ediția trecută, Real Madrid. Cu 14 trofee în palmares, Real Madrid are în ADN astfel de confruntări, iar cele două echipe s-au întâlnit și anul trecut în semifinale. În prima manșă, City a câștigat cu 4-3 pe teren propriu, dar apoi Real Madrid a întors rezultatul spectaculos pe final, cu două goluri în minutele suplimentare și cu golul calificării în prima repriză a prelungirilor.

Conform cotelor disponibile în ofertele de pariuri fotbal City este principala favorită la câștigarea trofeului, cu cota 1.70. Este urmată de Real Madrid (cota 4.75), Inter Milano (cota 7.00) și AC Milan (cota 9.00). În ce privește duelul dintre Real Madrid și City, formația lui Pep Guardiola are doar cota 1.35 să obțină calificarea, în timp ce Unibet le oferă 3.20 celor de la Real Madrid să ajungă într-o nouă finală.

Pentru partida de marți, Real Madrid are cota 3.25 să câștige, egalul are cota 3.60, iar Manchester City are 2.30. Oferta Unibet este însă mult mai vastă și conține numeroase opțiuni de pariere pentru acest meci. O selecție interesantă este și că francezul Karim Benzema va avea peste 1.5 șuturi pe poartă în partida de marți, la o cotă de 2.50. Benzema are 10 goluri marcate în ultimele 9 meciuri ale lui Real Madrid, iar lui City i-a dat 6 goluri în 7 partide.

Duel sută la sută italian între AC Milan și Inter Milano

Duelul dintre AC Milan și Inter Milano este un duel între două dintre cele mai titrate echipe ale Italiei. Două combatante care se cunosc foarte bine, iar duelul se anunță spectaculos. Inter este echipa mai în formă și are 5 victorii la rând, în timp ce AC Milan are doar două victorii în ultimele cinci partide. În acest sezon, AC Milan a câștigat acasă cu 3-2, Inter s-a impus în Supercupă cu 3-0, iar în returul din Serie A a reușit să învingă cu 1-0.

Inter Milano este favorită la calificare și are cota 1.60 la Unibet, în timp ce AC Milan are cota 2.30. Pentru partida de miercuri, AC Milan are cota 3.35 să câștige, egalul are 3.15, iar succesul lui Inter are cota 2.45. Atacul lui Inter Milano este într-o mare formă și a marcat 18 goluri în ultimele 6 meciuri din toată competițiile. Un pont interesant de luat în calcul este că Inter va marca peste 1.5 goluri, la cota 2.60 oferită de Unibet.

Juventus – FC Sevilla, cel mai așteptat duel din semifinalele Europa League

Juventus Torino întâlnește echipa care a câștigat de cele mai multe ori competiția, de șase ori, ultima dată în 2020. Cele două echipe s-au întâlnit ultima dată în 2016, în Champions League. Juventus s-a impus atunci în deplasare cu 3-1 și acasă scorul a fost 0-0. Juventus este în revenire de formă după ce și-a recuperat punctele din Serie A, în timp ce Sevilla este abia pe locul 11 în La Liga.

Juventus este însă favorită clară la calificare și are cota 1.65, în timp ce Sevilla are 2.25. Pentru partida de joi, Juventus are 1.82 să câștige, egalul are 3.60, iar Sevilla are cota 5.10. Se întâlnesc două echipe obișnuite să marcheze, astfel că un pont de luat în calcul este că Ambele echipe vor înscrie, care la Unibet are cota 2.04.

AS Roma e în criză înaintea duelului cu Leverkusen

AS Roma se află în criză și are patru meciuri la rând fără victorie, iar în ultima etapă a pierdut cu Inter Milano. O întâlnește pe Leverkusen, echipă care vine și ea după două meciuri la rând fără victorie. Roma și Leverkusen s-au întâlnit ultima dată în 2015, în Champions League. A fost spectacol total, iar în tur scorul a fost 4-4, pentru ca în retur italienii să se impună cu 3-2.

AS Roma are cota 2.00 să se califice, iar nemții au 1.80. Pentru partida de joi, cota lui AS Roma la victorie este 2.12, egalul are 3.40, iar succesul lui Leverkusen are 3.85.

Cotele publicate în acest articol sunt preluate din oferta Unibet și pot suferi modificări în orice moment. Operatorul beneficiază de licență ONJN și promovează distracția responsabilă la jocuri de noroc. Din dorința de a le oferi utilizatorilor o experiență și mai distractivă, Unibet a lansat și Game of Champions – o campanie prin care oferă 125.000 RON clientului care reușește să răspundă corect la întrebările propuse. Participarea este gratuită cu condiții simplu de îndeplinit!