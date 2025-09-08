Portarul André Onana va fi împrumutat de Manchester United la Trabzonspor

Portarul André Onana (29 de ani), care nu mai este dorit la Manchester United, a acceptat să se alăture clubului turc Trabzonspor sub formă de împrumut fără opţiune de cumpărare, potrivit presei britanice.

Jucătorul, aflat în prezent la naţionala Camerunului, urmează să se deplaseze joi în Turcia pentru a regla ultimele detalii şi a semna contractul.

Potrivit Daily Mail, internaţionalul camerunez (49 de selecţii) îşi va dubla salariul în Turcia, graţie indemnizaţiei de semnare şi primelor. La United, el avea un salariu de 120.000 de lire sterline pe săptămână.

În vârstă de 29 deani, Onana juca la Manchester United din 2023 şi avea contract până în 2028.