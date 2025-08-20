Portarul brazilian Fabio a devenit jucătorul cu cele mai multe meciuri oficiale disputate în fotbalul profesionist

Portarul brazilian Fabio, semifinalist al Cupei Mondiale a Cluburilor din această vară alături de echipa Fluminense, a devenit jucătorul marți cu cele mai multe meciuri oficiale disputate în fotbalul profesionist, depășind recordul fostului internațional englez Peter Shilton, a anunțat clubul său, citat de Reuters.

Fabio a fost selecționat de zece ori la naționala Braziliei, între 2002 și 2005

Fabio, în vârstă de 44 de ani, a disputat al 1.391-lea său meci în optimile de finală ale competiției Copa Sudamericana (echivalentul Europa League), în care Fluminense a învins cu scorul de 2-0 formația columbiană America de Cali.

Fluminense a sărbătorit recordul lui Fabio cu un omagiu pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro, după victoria asupra columbienilor.

‘Am toate motivele să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a permis să trăiesc acest moment special și să ating această etapă importantă. A fost foarte emoționant să trăiesc asta, mai ales având familia alături în timpul omagiului’, a precizat Fabio într-un comunicat publicat de Fluminense.

Fabio, care și-a petrecut întreaga carieră în țara sa natală, a jucat primul său meci profesionist în 1997, același an în care Peter Shilton a agățat mănușile în cui.

După un sezon la Uniao Bandeirante, club dispărut în prezent, portarul brazilian a continuat să joace pentru Athletico Paranaense (1998-2000), Vasco da Gama (2000-2004), Cruzeiro, unde a disputat 976 de meciuri între 2005 și 2022, și Fluminense, unde evoluează și fostul fundaș al lui PSG, Thiago Silva (40 ani).

Câștigător al trofeului Copa Libertadores în 2023 și triplu campion al Braziliei (2000, 2013 și 2014), Fabio a fost selecționat de zece ori la naționala Braziliei, între 2002 și 2005.

În continuare titular obișnuit la Fluminense, Fabio, care va împlini 45 de ani pe 30 decembrie, și-a prelungit recent contractul cu clubul din Rio de Janeiro până în decembrie 2026.

Conform Guinness World Records și unor site-uri de statistică, Peter Shilton a disputat 1.390 de meciuri în cariera sa, însă pe contul portarului englez de pe rețeaua X apare că acesta ar fi disputat doar 1.387 de partide. Discrepanța provine din faptul că Guinness include 16 meciuri neoficiale pe care Shilton nu le ia în calcul, dar include în schimb 13 meciuri pe care le-a jucat pentru echipa sub 23 de ani a Angliei, care în mod normal nu sunt luate în considerare.