Portarul Ionuţ Iancu a limitat proporțiile scorului cu Austria: „Cu atât de multe ratări e foarte greu să câştigi”

Naţionala masculină de handbal a României a fost învinsă de Austria cu 24-31 (14-15), la debutul în Grupa B a CE din Germania.

„Cu atât de multe ratări e foarte greu să câştigi”, recunoaște portarul Ionuţ Iancu

România a făcut o primă repriză foarte bună în meciul de la Mannheim şi a condus cu 4-3, 7-6, 8-7 și 9-8, deşi Nicușor Negru și Liviu Caba au primit primit cartonaşe roşii, în minutele 13, respectiv, 24

Tricolorii au intrat la pauză cu un deficit de un gol (14-15), graţie paradelor portarului Ionuţ Iancu.

În repriza a doua, România a găsit şi mai greu drumul spre poarta adversă, iar în ultimul sfert de oră, când a atacat 7-6, ecartul de pe tabelă a crescut în favoarea austriecilor, care s-au impus fără drept de apel, cu 31-24.

„A fost un meci foarte tare. Dacă nu luam acele eliminări poate meciul era altfel. Dar ăsta este handbalul, am greşit. Cu atât de multe ratări e foarte greu să câştigăm un meci.

Noi am crezut în noi tot meciul, dar când vin atât de multe ratări şi suntem prinşi apoi pe contraatac e foarte greu. Mai avem de muncit. A fost însă o experienţă unică să fim la un Campionat European după o pauză de 28 de ani, cu atât de multă lume în tribune.

Eu nu am mai jucat cu un public aşa de numeros. Nu am avut emoţii, doar că mi-am dorit foarte mult să câştigăm”, a spus Iancu după meci.

„Am făcut anumite greşeli la care ne aşteptam”, completează Vlad Rotaru

Colegul său de echipă, Vlad Rotaru, a pus eşecul pe lipsa de concentrare din finalul partidei. „Din păcate nu s-a încheiat meciul cum ne-am fi dorit. Am făcut anumite greşeli la care ne aşteptam într-un fel sau altul.

Nişte greşeli în apărare pe care nu trebuia să le facem. Lipsa de concentrare pe finalul meciului ne-a costat. Însă mergem înainte, vom încerca să facem meciuri mai bune.

La ratări nu cred că este vorba despre neîncredere, cred că este un pic de lipsă de experienţă internaţională pe care noi nu o prea avem.

Pentru că avem o echipă destul de tânără şi este un pic normal. Austria este o echipă bună şi a dovedit asta azi. Noi trebuie să muncim şi să facem meciuri mai bune”, a completat el.

„E greu să îmi găsesc cuvintele acum. E dezamăgitor”, admite Daniel Stanciuc

Daniel Stanciuc este de părere că scorul nu reflectă realitatea din teren. „E greu să îmi găsesc cuvintele acum. E dezamăgitor pentru că scorul final nu reflectă realitatea din teren.

Am avut o primă repriză foarte bună, însă diferenţa a făcut-o acea perioadă din partea secundă în care nu am marcat. Apoi am alergat după egalare, însă împotriva unor astfel de adversari e foarte greu.

Din păcate nu e prima oară când se întâmplă să ratăm atât. Am observat şi în meciurile de pregătire că avem o scurtă perioadă în care se întâmplă ceva.

Nu ştiu, poate suntem obosiţi şi nu mai gândim cum ar trebui, nu mai suntem echilibraţi şi se întâmplă ceea ce se întâmplă. E frustrant pentru că suntem aproape. Nu am simţit azi că adversarii au fost peste noi”, consideră el.

„Pentru mulţi dintre noi a fost debutul la un Campionat European şi avem de învăţat din el. Cu siguranţă ne-am fi dorit altceva, acum încercăm să o luăm meci cu meci. Urmează cel cu Spania în care ne dorim să dăm 100%.

Pentru mine să joc la 19 ani aici înseamnă totul, dar în acelaşi timp nu înseamnă nimic. E doar începutul, mai am foarte mult de muncă. Nu mai vreau să venim aici ca outsideri, vreau să fim o echipă care se poate bate cu oricine”, a explicat Stanciuc, autorul a 4 goluri.