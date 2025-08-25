Portarul lui Inter Milano a tras concluzia: „Cristian Chivu este un antrenor complet”

Cristian Chivu „este un antrenor complet”, a declarat Yann Sommer, portarul lui Inter Milano, înaintea meciului de luni cu Torino FC, de pe San Siro, din prima etapă a campionatului de fotbal al Italiei, informează TuttoMercatoWeb.

„Aduce idei complet noi”, s-a convins elvețianul

Întrebat ce părere are despre Cristian Chivu, Yann Sommer a răspuns: „Este un antrenor complet, se vede asta din felul în care trăieşte alături de noi ceea ce se întâmplă pe teren şi cum gestionează situaţiile. Este foarte calm, dar şi foarte atent: are o mentalitate şi o energie extraordinare.”

Cu câteva zile mai devreme, elveţianul a spus despre tehnicianul român: „Chivu aduce idei complet noi şi un mod diferit de a interacţiona cu noi. Emană atât de multă energie, nu se teme să se facă auzit, dar rămâne foarte calm şi abordabil. Este uşor să vorbeşti cu el chiar şi despre chestiuni din afara terenului.”