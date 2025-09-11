Portarul Lukasz Fabianski revine la West Ham United

Gruparea West Ham a anunţat revenirea portarului Lukasz Fabianski pentru un an, până la 30 iunie 2026.

Ruptura dintre West Ham şi Lukasz Fabianski a fost de scurtă durată. Liber de contract de la sfârşitul lunii iunie, portarul polonez în vârstă de 40 de ani a semnat miercuri un contract pe un an cu clubul londonez la care juca din 2018.

Cu 216 apariţii pentru Hammers, internaţionalul polonez (57 selecţii) revine însă într-un rol diferit, probabil ca al treilea portar, după danezul Mads Hermansen şi francezul Alphonse Areola.

„Sunt aici pentru a oferi sprijin şi pentru a menţine un nivel ridicat”, a asigurat Fabianski. „Am, de asemenea, o vastă experienţă, ceea ce poate fi util. Desigur, voi continua să lucrez aşa cum am făcut-o întotdeauna, adică la un nivel ridicat, dar înţeleg că rolul meu este complet diferit”, a subliniat Fabianski..