Portarul olandez Tim Krul se retrage din activitate la 37 de ani

Portarul olandez Tim Krul a anunţat, marţi, că se retrage din activitate, la vârsta de 37 de ani.

Fostul jucător al echipei Newcastle a impresionat prin două parade în sfertul de finală împotriva Costa Ricăi (0-0, 4-3 la loviturile de departajare) la Cupa Mondială din 2014.

Portarul olandez a anunţat marţi că „îşi agăţă mănuşile în cui după 20 de ani incredibili ca jucător profesionist de fotbal”. „De la sosirea mea la Newcastle, la vârsta de 17 ani, până la selecţia mea în echipa naţională a Olandei, mi-am îndeplinit cu adevărat visul pe care îl aveam când eram copil”, a mai declarat el, însoţit de un videoclip care prezenta principalele sale realizări.

Plecând foarte tânăr din Olanda şi de la clubul său formator ADO Den Haag la Newcastle, unde a jucat între 2006 şi 2017 (184 de apariţii), Krul a trecut treptat la rolul de numărul 2. Mai întâi la Ajax Amsterdam, apoi la Brighton, înainte de a-şi regăsi plăcerea de a juca la Norwich City (169 de meciuri între 2018 şi 2023).

Portarul olandez a anunţat marţi că „îşi agăţă mănuşile în cui după 20 de ani incredibili ca jucător profesionist de fotbal”. „De la sosirea mea la Newcastle, la vârsta de 17 ani, până la selecţia mea în echipa naţională a Olandei, mi-am îndeplinit cu adevărat visul pe care îl aveam când eram copil”, a mai declarat el, însoţit de un videoclip care prezenta principalele sale realizări.

Plecând foarte tânăr din Olanda şi de la clubul său formator ADO Den Haag la Newcastle, unde a jucat între 2006 şi 2017 (184 de apariţii), Krul a trecut treptat la rolul de numărul 2. Mai întâi la Ajax Amsterdam, apoi la Brighton, înainte de a-şi regăsi plăcerea de a juca la Norwich City (169 de meciuri între 2018 şi 2023).