Portughezul Fabinho, împrumutat de Farul la Concordia Chiajna

Farul Constanţa şi divizionara secundă Concordia Chiajna au ajuns la un acord privind împrumutul fundaşului lateral Fabinho la formaţia ilfoveană până la finalul sezonului 2025-2026.

Transferat la începutul acestui an din Portugalia, Fabinho (24 ani) a disputat 10 meciuri în tricoul „marinarilor”, perioadă în care a reuşit o pasă de gol. Născut la Lisabona, Fabinho este fost internaţional U20 al Portugaliei şi a mai evoluat pentru cluburile Leixoes, Benfica Lisabona B şi U23, Sintrense U19 (toate Portugalia) şi Saint Truiden (Belgia).