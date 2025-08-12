Portughezul Paulo Duarte a fost numit selecţioner al echipei naţionale a Guineei

Paulo Duarte (56 de ani) este noul selecţioner al echipei naţionale a Guineei. Portughezul are o bogată experienţă în Africa.

Tehnicianul va încerca să revigoreze echipa aflată în prezent pe locul 5 în Grupa G a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

De două ori selecţioner al naţionalei din Burkina Faso, cu care a terminat pe locul al treilea la Cupa Africii pe Naţiuni 2017, Duarte a mai antrenat Gabon şi Togo, de unde a plecat în iunie 2024 după trei ani la conducere.

Portughezul era liber de contract de la sfârşitul unei aventuri nereuşite cu clubul saudit Al-Kholood, care s-a încheiat rapid când a fost demis în octombrie 2024.

Guineea se chinuie să revină la victorii de când Kaba Diawara a fost demis în august 2024, după eliminarea echipei din faza grupelor la Jocurile Olimpice. Francezul Michel Dussuyer a sosit în acelaşi timp pentru a asigura o fază de tranziţie, dar nu a reuşit să redea culoare unei echipe care a ajuns până în sferturile de finală ale ultimei Cupe Africane pe Naţiuni din Coasta de Fildeş.