Posibilă schimbare a structurii competiției Champions League

Cotidianul sportiv catalan Mundo Deportivo a anunţat, vineri, că societatea A22, care reprezintă interesele Superligii, a propus UEFA un nou format de competiţie, relatează lefigaro.fr.

Împărţirea celor 36 de echipe calificate pentru Liga Campionilor în două grupe, prima fiind compusă din primele 18 echipe din clasamentul UEFA, care vor disputa opt meciuri între ele. Primele opt echipe din această grupă vor accede direct în optimile de finală. Celelalte opt echipe vor înfrunta primele opt echipe din a doua grupă în baraje.

Ar fi vorba de o difuzare gratuită cu reclame şi o versiune cu plată, fără reclame.

Obiectivul ar fi lansarea acestui nou format, care ar păstra numele de Liga Campionilor, începând din 2027.