Potaissa Turda a fost umilită în EHF European League, de Saint-Raphael Var Handball

AHC Potaissa Turda a fost învinsă categoric de echipa franceză Saint-Raphael Var Handball, cu scorul de 42-24 (21-11), marți seara, la Saint-Raphael, în Grupa A a competiției masculine de handbal masculin EHF European League.

Următorul meci este pe 11 noiembrie, acasă, cu SG Flensburg-Handewitt

Vicecampioana României a fost dominată de gazde, suferind al doilea eșec consecutiv.

Golurile ardelenilor au fost înscrise de Gabriel Florinel Dumitriu 5, Mehran Rahnama Falavarjani 4, Denis Veres 4, Radu Cristian Ghiță 3, Teodor Pințoiu 2, Roland Thalmaier 2, Mateusz Piechowski 2, Ivan Mosic 2.

Mihai Popescu a apărat 9 șuturi (21,43%), iar Alexandru Florin Bucătaru a avut o intervenție (10%).

Pentru echipa din Hexagon au punctat Drevy Paschal 7 goluri, Jonathan Mapu 5, Andreas Lang 4, Johannes Marescot 4, Thibault Dessites 3, Sergio Perez Manzanares 3, Antonin Mohamed 3, Antoine Curcio 2, Marc Leyvigne 2, Quinten Colman 2, Ylan Augustine 2, Miguel Jose Soares Neves 2, Benjamin Bataille 1.

Alexandre Demaille a avut 13 intervenții (41,94%), iar Noe Rataboul a apărat 2 șuturi (25%).

În celălalt meci al grupei, echipa spaniolă IRUDEK Bidasoa Irun a pierdut acasă cu SG Flensburg-Handewitt, scor 32-33.

Formația germană SG Flensburg-Handewitt conduce în clasament, cu 4 puncte, urmată de Saint-Raphael Var Handball, 2 puncte, IRUDEK Bidasoa Irun, 2 puncte, AHC Potaissa Turda, 0 puncte.

Potaissa Turda va juca următorul meci pe 11 noiembrie, acasă, cu SG Flensburg-Handewitt.