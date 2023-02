Povestea lui Marcin Oleksy. La 23 de ani i se amputa un picior, la 35 de ani a primit trofeul Puskas pentru cel mai frumos gol al anului – FOTO, VIDEO

Este polonez. Este atacant. Marchează goluri. O mulţime de goluri – iar unele dintre ele sunt spectaculoase. Luni seară, el a fost în centrul atenţiei în calitate de câştigător al premiului Puskas la gala The Best FIFA Football Awards. Nu, nu este Robert Lewandowski, cel mai bun jucător FIFA atât în 2020, cât şi în 2021. Acum, în lumina reflectoarelor a fost asupra compatriotul său Marcin Oleksy.

FIFA scrie, într-un material publicat, marţi, despre jucătorul cu un picior amputat, care a reuşit săi învingă pe Payet şi Richarlidson şi să obţină trofeul Puskas.

La fel ca Lewandowski, Oleksy se alătură prestigiosului club de jucători care au fost onoraţi de comunitatea mondială de fotbal. Şi, din nou, la fel ca Lewandowski, a câştigat distincţia datorită golurilor sale – şi un gol în special, efortul pe care l-a marcat pe 6 noiembrie 2022, care i-a adus Premiul FIFA Puskás, care recunoaşte cea mai spectaculoasă reuşită a anului.

Carli Lloyd şi Alessandro Del Piero i-au înmânat trofeul unui bărbat cu un picior amputat. Dar acesta a fost nimeni altul decât marcatorul însuşi, Oleksy şi-a depăşit handicapul pentru a se lansa în aer şi a marcat excepţional din foarfecă pentru Warta Poznan împotriva lui Stal Rzeszow în PZU Amp Futbol Ekstraklasa.

La o centrare de pe dreapta, Oleksy s-a bazat pe instinctul, agilitatea şi tehnica sa pentru a realiza o lovitură perfectă, sfidând gravitatea, într-un moment de magie, pentru a trimite mingea în plasă. A fost un gol care a devenit rapid viral şi a atras atenţia iubitorilor de fotbal din întreaga lume – inclusiv Lewandowski, care a distribuit videoclipul pe reţelele de socializare şi a încurajat fanii să voteze pentru compatriotul său.

„Coechipierul meu Dawid Novak a dat pasa”, a spus Oleksy pentru FIFA, la câteva zile după ce a fost nominalizat la Premiul Puskás. „Când am văzut mingea, am ştiut că vine la mine. M-am concentrat. A fost perfect. Când am lovit-o, am urmărit mingea până la capăt şi am văzut-o intrând în colţul fileului. . Întotdeauna mi-am dorit să marchez un gol frumos. Puteai să vezi mândria de pe faţa mea după ce am marcat. M-am ridicat în picioare, mi-am scos pieptul în faţă. Eram atât de fericit”.

Bucurie şi mândrie. Două reacţii complet naturale având în vedere provocările pe care Oleksy a trebuit să le depăşească înainte de momentul său de glorie. Într-adevăr, dacă obişnuia să viseze într-o zi să câştige o onoare individuală majoră, cu siguranţă ar fi fost Premiul FIFA pentru cel mai bun portar. Acesta era postul pe care obişnuia să o joace înainte ca o întorsătură teribilă a destinului să pună capăt acestor speranţe.

Motivaţie şi determinare

În timp ce era angajat la drumuri, Oleksy a fost victima unui accident grav în care o maşină i-a căzut pe picioare, forţând medicii să-i amputeze partea inferioară a piciorului stâng. La doar 23 de ani la acea vreme, ar fi putut renunţa la speranţa că fotbalul va face din nou parte din viaţa lui. În schimb, a înfruntat situaţia cu un optimism de nezdruncinat, venit din faptul că vedea burtica soţiei sale însărcinate în timp ce era încă în patul de spital. Era fericit doar că era încă în viaţă.

„Întotdeauna am visat că atunci când voi avea un fiu, voi putea juca fotbal cu el”, a explicat el, într-un interviu pentru ESPN. „Aşa că, atunci când mi-am luat o proteză sportivă, l-am dus pe terenul de fotbal şi am început să jucăm şi am simţit că vreau să mă întorc acolo din nou”.

Oleksy şi-a început întoarcerea ca antrenor de portari la nivel de tineret, înainte de a descoperi fotbalul pentru persoane amputate cu Warta Poznan. „După primul antrenament, ştiam că vreau să rămân şi să joc din nou fotbal”. Acum, 12 ani mai târziu, încă lucrează în construcţii când nu are rolul unui jucător de câmp în jocul cu amputaţii, care prezintă echipe de şapte jucători pe terenuri interioare sau exterioare de 60 m x 40 m. Abilitatea lui Oleksy i-a adus chiar şi un loc în echipa Poloniei la Cupa Mondială de fotbal pentru amputaţi din 2022, unde au ajuns în optimile de finală înainte de a pierde cu 2-1 în faţa Braziliei.

Astăzi, datorită perseverenţei şi combativităţii sale – ca să nu mai vorbim de talentul său – tânărul de 36 de ani se poate mândri că s-a alăturat unor jucători precum Cristiano Ronaldo, Neymar, Mohamed Salah şi Zlatan Ibrahimovici pe lista câştigătorilor FIFA Puskás Award.

Reacţia lui Marcin Oleksy

„Mi-a fost greu să visez la un astfel de premiu. Sunt astăzi în faţa voastră şi primesc premiul pentru cel mai frumos gol din lume. Dedic acest premiu Ewelinei, lui Tomek şi Tosia – pentru că datorită lor am putut să-mi revin şi sunt aici acum şi pot înscrie goluri atât de frumoase. Vreau să mulţumesc, de asemenea, întregii comunităţi fotbalistice pentru că cineva a creat acest sport frumos care ne face să ne simţim împliniţi. Mulţumesc foarte mult!”, a spus Marcin la gala FIFA The Best.