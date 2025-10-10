Poziția Federaţiei Internaţionale de Gimnastică, după ce Indonezia, gazda CM, a refuzat vizele israelienilor

Federaţia Indoneziană de Gimnastică nu a acordat vize sportivilor israelieni pentru Campionatele Mondiale de la Jakarta. Potrivit forului, federaţia internaţională susţine această decizie, relatează AFP.

Vizele au fost respinse de serviciul de imigrare, transmit autoritățile

Federaţia Indoneziană de Gimnastică a asigurat vineri că Federaţia Internaţională (FIG) susţine decizia guvernului indonezian de a nu acorda vize sportivilor israelieni pentru viitoarele Campionate Mondiale de la Jakarta.

Autorităţile indoneziene au anunţat joi că au anulat vizele eliberate sportivilor israelieni pentru a participa la competiţia din perioada 19-25 octombrie. „FIG a declarat oficial astăzi (vineri, n.r.), în cadrul unei convorbiri telefonice, că susţine decizia guvernului indonezian”, a declarat preşedinta Gymnastics Indonesia, Ita Yuliati, în cadrul unei conferinţe de presă. „Vizele lor (ale sportivilor israelieni) au fost respinse de serviciul de imigrare”, a adăugat ea.

Guvernul indonezian „are o politică fermă de a nu avea contacte cu Israelul atât timp cât acesta nu recunoaşte existenţa unei Palestine libere şi suverane”, a declarat joi Yusril Ihza Mahendra, ministrul Afacerilor Juridice şi Drepturilor Omului, pentru a explica refuzul acordării vizelor.

Indonezia nu are relaţii diplomatice oficiale cu Israelul, iar opinia publică din această ţară, una dintre cele mai populate din lumea musulmană, susţine cauza palestiniană.

Peste 500 de sportivi din aproape 80 de ţări vor participa la Campionatele Mondiale de Gimnastică.