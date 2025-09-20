„Prea v-am ținut în brațe” » Peluza Nord, mesaj dur pentru jucătorii de la FCSB după un nou eșec în Superliga: „Prietenia se încheie aici”

FCSB a suferit un nou eșec în Superliga, 1-3 în deplasare cu FC Botoșani, în deschiderea etapei 10, iar Peluza Nord a avut o reacție dură și a anunțat că „prietenia cu jucătorii se încheie aici”.

Într-un comunicat oficial pe Facebook, Peluza Nord a anunțat „încheierea prieteniei” cu jucătorii de la FCSB.

„Am fost mereu lângă echipă, indiferent de rezultate. Am avut răbdare, am înțeles și am crezut în promisiunile făcute. Dar totul continuă la fel.

Nu vorbim despre locul din clasament, ci despre atitudine. Despre lipsa de respect față de culori și față de cei care, meci de meci, au fost acolo.

Prietenia dintre jucătorii roș-albaștri și suporteri se încheie aici .Până când nu se va schimba atitudinea, drumul nostru nu mai este comun. De astăzi, presiunea se dublează. Prea v-am ținut în brațe…”, se arată în comunicat.