Predicție dezastruoasă pentru FCSB. Ce șanse îi dau specialiștii să se califice în primăvara Europa League

FCSB urmează să debuteze astăzi în grupa unică Europa League, iar statisticienii de la Football Meets Data au efectuat calculele necesare pentru a afla ce șanse are fiecare echipă angrenată în competiție să se califice în fazele eliminatorii. Specialiștii au ținut cont cu siguranță și de forma arătată de fiecare club în startul de sezon, iar roș-albaștri resimt din plin acest aspect.

Potrivit calculelor efectuate de specialiști, FCSB se află pe locul 35/36 privind probabilitatea să ajungă în play-off-ul pentru optimile Europa League. Elevii lui Elias Charalambous dețin înainte de debut un procent de 28% de a trece de faza grupelor, singura echipa mai slabă din acest punct de vedere fiind Maccabi Tel-Aviv, cu 22% șanse.