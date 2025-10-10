Preliminarii CM 2026. O națională a refuzat să urce în avion, meciul a fost anulat

Meciul de calificare la Cupa Mondială din 2026 dintre Malawi şi Guineea Ecuatorială, programat joi, a fost anulat după ce naţionala din Guineea Ecuatorială a refuzat să ia un zbor charter către Lilongwe, protestând faţă de condiţiile de călătorie, relatează RMC Sport.

Selecţionerul Guineei Ecuatoriale, Juan Micha, a fost suspendat după anularea meciului, a anunţat federaţia din Guineea Ecuatorială (Feguifut).

Juan Micha a fost „suspendat din funcţie până la noi ordine” de către ministrul adjunct al Sportului, o decizie luată după o şedinţă de urgenţă a comitetului executiv al Feguifut, potrivit comunicatului publicat pe contul oficial de Instagram al federaţiei.

Anularea meciului duce la „pierderea a 3 puncte” şi „o amendă de câteva milioane pentru stat”, explică textul.

Echipa naţională a Guineei Ecuatoriale a „decis să nu călătorească” miercuri în Malawi pentru meciul de calificare la Cupa Mondială din 2026, potrivit unei scrisori a secretarului general al Federaţiei Guineei Ecuatoriale (Feguifut) consultată de AFP.

În această scrisoare, Juan Antonio Nguema Meñe Abeso menţionează „probleme apărute cu zborul charter care urma să transporte echipa noastră naţională”. Potrivit acestuia, „aceste inconveniente au fost în cele din urmă rezolvate la ora 18:00 (ora locală)”, dar jucătorii au refuzat totuşi să călătorească.

„Călătoria în aceste condiţii, cu câteva ore înainte de meci, ne pune grav în pericol sănătatea fizică”, se arată într-un comunicat al jucătorilor.

Joi seara, jucătorii se aflau încă la hotel, potrivit unui jurnalist AFP prezent la faţa locului. Pe site-ul său, FIFA a confirmat că meciul a fost „anulat”.