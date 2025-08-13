Premier League domină piața transferurilor, cu 2,37 miliarde de euro

Premier League domină piatra transferurilor din fotbalul internațional în această vară, cu două săptămâni înainte de termenul limită, cluburile engleze cheltuind până în prezent 2,37 miliarde de euro pentru recrutarea de noi jucători, informează EFE.

FC Liverpool, campioana en titre a Angliei, este echipa care a investit cel mai mult în actualul mercato, atât ca sumă totală (308 milioane euro), cât și individual, după ce a plătit 125 de milioane de euro în schimbul internaționalului german Florian Wirtz de la Bayer Leverkusen.

Premier League face însă de ceva timp legea în tranzacțiile din lumea fotbalului. Nici Serie A italiană (739 milioane euro), nici Bundesliga germană (596 milioane euro) și nici Liga spaniolă (514 milioane euro) nu s-au apropiat de liga engleză în ceea ce privește investițiile în jucători din această vară.

Liverpool a ieșit în evidență mai mult ca niciodată din punct de vedere al cheltuielilor, în condițiile în care a avut la dispoziție un lot de jucători care i-a permis să devină campioană în sezonul trecut. ‘Cormoranii’ au investit cele 308,7 milioane de euro pentru transferurile lui Florian Wirtz (125 milioane), Hugo Etikite (95 milioane), Milos Kerlez (46,9 milioane), Jeremie Frimpong (40 milioane) și Armin Pecsi (1,8 milioane).

Această sumă ar putea crește însă și mai mult, dacă gruparea de pe Anfield va reușit în final să-l transfere și pe atacantul suedez Alexander Isak de la Newcastle, pentru care ‘coțofenele’ vor o sumă de peste 100 de milioane de euro.

Liverpool stă însă bine și la capitolul vânzări, încasând în total 183 de milioane de euro, dintre care 70 de milioane din transferul columbianului Luis Diaz la Bayern Munchen.

Cluburile engleze ocupă de altfel primele locuri în topul celor mai mari cheltuitori din acest mercato. În spatele lui Liverpool, liderul grupului, se află Chelsea Londra (287 milioane euro), Manchester United (229 milioane), Arsenal Londra (224 milioane) și Manchester City (176,9 milioane).

Printre cinci clasate în acest top au cheltuit împreună 1,224 miliarde de euro pentru a-și întări loturile, mai mult decât orice altă ligă în total, notează EFE.

Pe locul al șaselea se află Atletico Madrid, care a cheltuit 172 de milioane de euro în această vară, urmată de rivala sa spaniolă Real Madrid (167,5 milioane) și, în mod surprinzător, de Sunderland, formație nou promovată în prima ligă engleză, cu 141 de milioane de euro, care o devansează pe câștigătoarea Europa League, Tottenham Hotspur, echipa fundașului român Radu Drăgușin, care a investit la rândul ei 140 de milioane de euro în transferuri.