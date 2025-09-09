Premier League şi Manchester City au ajuns la un acord care pune capăt litigiului privind regulile de sponsorizare

Premier League, organizatorul campionatului englez, şi Manchester City au anunţat luni că au ajuns la un „acord” care pune capăt litigiului privind regulile de sponsorizare impuse cluburilor engleze.

Clubul din nord-vestul Angliei, cumpărat în 2008 de un fond de investiţii din Emiratele Arabe Unite, a dus o bătălie juridică pentru a încerca să anuleze regulamentul privind „tranzacţiile cu părţi asociate” (APT), pe care îl considera ilegal şi discriminatoriu.

Acesta reglementează acordurile de parteneriat comercial încheiate cu societăţi afiliate proprietarilor cluburilor. Obiectivul este de a se asigura că toate contractele reprezintă valoarea justă a pieţei.

Ascensiunea Manchester City a fost posibilă datorită sprijinului financiar masiv al Etihad Airways, compania aeriană cu sediul în Abu Dhabi, al cărei nume apare pe tricouri şi pe stadion. A fost iniţiată o procedură de arbitraj, dar decizia, pronunţată în octombrie 2024, a dat naştere la interpretări foarte diferite.

Clubul englez a considerat că toate regulile APT au fost declarate nule şi neavenite. În schimb, liga a asigurat că acestea au fost considerate necesare şi legitime şi că doar unele dintre ele trebuiau modificate sau eliminate.

Premier League şi-a modificat regulamentul în luna următoare, cu aprobarea majorităţii cluburilor. Manchester City a contestat atunci această nouă versiune, ceea ce a dat naştere unei a doua proceduri de arbitraj.

Cele două părţi „au ajuns la un acord” în cadrul acestei proceduri de arbitraj şi „au convenit să pună capăt procedurii. Acest acord pune capăt litigiului dintre părţi cu privire la regulile APT”, au anunţat luni într-un comunicat comun. „În cadrul acestui acord, Manchester City recunoaşte că regulile actuale ale APT sunt valabile şi obligatorii”, se precizează în comunicat.

Într-un dosar separat, Premier League acuză Manchester City că a încălcat în mod deliberat regulile financiare impuse între 2009 şi 2018 pentru a-şi stimula ambiţiile sportive, ceea ce clubul neagă. Cele două părţi şi-au apărat poziţiile la sfârşitul anului 2024 în faţa unei comisii independente. Decizia „procesului sportiv al secolului”, aşa cum l-a numit presa britanică, este aşteptată în 2025.