Premier League: Tottenham – Aston Villa, scor 1-2

Echipa engleză Aston Villa s-a impus duminică, în deplasare, scor 2-1, în faţa echipei londoneze Tottenham, în etapa a opta din Premier League.

Deşi Rodrigo Bentancur a deschis scorul pentru gazde în minutul 5, Morgan Rogers a egalat în minutul 37 şi la pauză a fost 1-1. Echipa lui Thomas Frank l-a pierdut pe Mathys Tel, accidentat, iar în minutul 77 Emiliano Buendia a înscris al doilea gol al oaspeţilor. Managerul londonezilor a efectuat toate cele patru schimbări rămase încercând să găsească golul egalizator, dar Tottenham – Aston Villa s-a încheiat 1-2.

În clasament, Tottenham rămâne cu 14 puncte şi este pe locul 6, în timp ce Aston Villa a ajuns la 12 puncte, fiind acum pe locul 10.