Premier League: Tottenham s-a impus la Leeds United, scor 2-1

Echipa engleză Tottenham Hotspur a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-1, formaţia Leeds United, în etapa a 7-a din Premier League.

Cu Radu Drăguşin tot în afara lotului, în recuperare după accidentarea suferită, Tottenham a deschis scorul în minutul 23, prin Mathys Tel, dar gazdele au egalat repede, prin Okafor, în minutul 34. Mohammed Kudus a înscris golul victoriei londonezilor în minutul 57 şi Leeds United – Tottenham s-a terminat 1-2.

În clasament, Tottenham e a doua, cu 14 puncte, iar Leeds United e pe 12, cu opt puncte.