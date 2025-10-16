Premier League va vota pentru o posibilă introducere a unui plafon salarial

Prima ligă engleză de fotbal va decide în următoarele luni dacă va introduce un plafon salarial care ar restricționa cheltuielile salariale ale cluburilor, informează AFP.

Această propunere ar însemna că echipele ar putea cheltui pe salarii doar de cinci ori mai mult decât câștigă echipa de pe ultimul loc din Premier League din drepturile televizate și premiile în bani.

Dacă se ia ca referință sezonul 2023-2024, ultimul pentru care sunt disponibile cifre concrete, acest lucru ar însemna că echipele ar putea cheltui doar 550 de milioane de lire sterline (630 de milioane de euro).

Dar orice decizie care afectează liga necesită sprijinul a cel puțin 14 din cele 20 de cluburi din competiție. Un exemplu recent în acest sens este cazul privind eliminarea VAR-ului în urmă cu peste un an, când 19 cluburi au votat pentru menținerea acestuia și doar Wolverhampton Wanderers, care a adus propunerea la masă, a susținut eliminarea acestei tehnologii, prin urmare propunerea nu a trecut.

Potrivit ziarului britanic The Times, cluburi precum Manchester City și Manchester United se opun introducerii acestui nou fair-play financiar despre care unele echipe cred că le-ar afecta competitivitatea în Europa.