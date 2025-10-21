Premier League. West Ham a fost învinsă acasă de Brentford

Echipa engleză West Ham United a pierdut luni seara, pe teren propriu, scor 0-2, în faţa formaţiei Brentford, în etapa a opta din Premier League.

Igor Thiago a deschis scorul în minutul 43 şi a mai avut un gol anulat de VAR, în al 9-lea minut de prelungire al primei reprize. Brentford s-a impus însă pe London Stadium cu 2-0, după golul lui Mathias Jensen, din minutul 90+4, şi a ajuns la zece puncte, care o plasează pe locul 13.

West Ham continuă sezonul slab, a pierdut al şaselea meci din opt disputate şi e pe locul 19, cu 4 puncte.