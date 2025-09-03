Premieră negativă pentru Dan Șucu la Genoa! Transferuri low-cost și profit uriaș obținut din vânzările de jucători

Acționarul majoritar a lucrat foarte mult pe partea de management și a adus un nou sponsor. Dar rămâne de văzut cum se va descurca Genoa în plan sportiv, mai ales că toate transferurile s-au făcut fără bani.

Dan Șucu nu a dat niciun ban pe transferurile de la Genoa

Italienii au făcut o amplă analiză a perioadei de mercato recent încheiate și au constatat că Genoa este singurul club din Serie A care nu a cheltuit niciun ban pentru transferurile realizate în această vară.

Conform , care citează cotidianul Corriere dello Sport, jucătorii transferați la formația pregătită de Patrick Vieira sunt veniți ori liber de contrat, așa cum este și cazul internaționalului român Nicolae Stanciu, ori împrumut de la alte cluburi.

”Genoa este singura echipă care nu a cheltuit niciun euro pentru întărirea lotului. De asemenea, gruparea ‘rossoblu’, la fel ca Parma, nu a făcut nicio achiziție de jucători italieni și nici de la cluburi din Serie A”, a notat sursa citată.