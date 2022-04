Prepeliță, prima reacție după înfrângerea usturătoarea încasată de elevii săi: „Jucători total depășiți. Meciurile astea îmi arată limitele lor”

Universitatea Craiova a învins-o pe FC Argeş cu scorul de 4-0 (1-0), luni, la Piteşti, într-un meci din etapa a şasea a fazei play-off a Ligii I de fotbal.

Andrei Prepeliță a fost dur la adresa elevilor săi și a transmis că va continua la FC Argeș și următor.

„Nu sunt foarte multe de spus. Am făcut greșeli cum n-am făcut tot campionatul. Suntem altă echipă de când am intrat în play-off. Deși am discutat foarte mult pe acest subiect, că trebuie să arătăm că merităm să fim aici.

A fost o primă repriză echilibrată. La primul gol am făcut o greșeală copilărească, din lipsă de comunicare. E mingea noastră, o băgăm în centru… nu înțeleg precipitarea asta când nu ai nicio presiune. Le-am zis că trebuie să ne bucurăm de fotbal, să jucăm, cu spectatori în tribune. Ce poate fi mai frumos de atât?

Am încercat să schimbăm puțin… jucători care erau total depășiți. Înțeleg că tehnic nu te ridici la nivelul care trebuie. Dar tactic și fizic, trebuie să te aperi, să ai o calitate. Meciurile astea îmi arată niște limite ale jucătorilor. La antrenamente sunt ok. Dacă vedeți antrenamentul dinaintea meciului…. nici 10% nu arată la meci.

Jucăm în continuare, sperăm ca acest duș rece să ne trezească. Vom face o analiză la rece, la sânge, așa cum am făcut după fiecare meci”, a spus Andrei Prepeliță, pentru digisport.ro.