Prepeliță reacționează după ce fanii lui FC Argeș i-au cerut demisia: „Era mai multă liniște când eram pe ultimul loc!”

Andrei Prepeliță (36 de ani) este tot mai contestat de fanii propriei echipei, care i-au cerut acestuia să plece în timpul meciului cu Academica Clinceni!

FC Argeș traversează un moment tensionat, asta după ce ultimele rezultate nu au fost deloc pe placul conducerii și al suporterilor. La scurt timp după ce Mihăiță Ianovshi a fost dat afară de la echipă, fanii i-au cerut demisia și lui Andrei Prepeliță, însă tehnicianul le-a răspuns acestora cu un succes în duelul de astăzi.

La finalul partidei, „Prepe” a comentat scandările suporterilor și a dat de înțeles că nu are de gând să plece din Trivale. Mai mult de atât, fostul mijlocaș a mărturisit că era mai multă liniște când echipa se afla în partea de jos a clasamentului și crede că, în continuare, piteștenii au șanse să prindă play-off-ul.

„Cred că totul a fost mental, am fost tensionați, a fost o săptămână mai aparte, dar chiar nu înțeleg unele decizii ale jucătorilor. Bine că am câștigat. S-a mai strigat demisia și anul trecut, cred că eu sunt realist în ceea ce am făcut la Pitești, avem 34 de puncte, suntem aproape de play-off. Sincer, era mai multă liniște când aveam 9 puncte și eram pe ultimul loc. Atunci nu i-am văzut așa de vocali pe suporteri.

Dar eu am declarat, demisia nu o să mi-o dau, că e un act care nu mă caracterizează pe mine. Dacă conducerea mă demite, asta e alta problemă. Nu cred că nu va mai finanța echipa. Domnul primar e și el supărat pe joc. Nu comentez declarațiile dânsului, eu caut să-mi fac treaba cât mai bine.

Și suporterii au dreptate, jocul nu e unul pe placul lor, dar am văzut și alte meciuri etapa asta și cred eu că echipele deocamdată nu sunt într-o formă bună, dar nici nu aveau cum să fie după această perioadă. Până când jocul va fi mai bun, importante sunt și punctele. Altfel nu mai poți să speri la obiectiv”, a spus Andrei Prepeliță.