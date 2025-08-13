Presa din Kosovo a radiografiat FCSB-ul și au identificat problemele: „Nu se va putea baza pe un jucător-cheie”

FCSB se pregătește pentru returul tensionat cu Drita în Europa League, după ce în tur campioana României a revenit spectaculos de la 0-2 și s-a impus cu 3-2, în fața propriilor suporteri.

Presa din Kosovo a prefațat returul dintre Drita și FCSB și a identificat vulnerabilitatea echipei antrenate de Elias Charalambous.

Clubul bucureștean are însă de înfruntat o provocare majoră: antrenorul Elias Charalambous nu va putea conta pe Risto Radunovic, unul dintre titularii de bază din defensivă. Fundașul stânga s-a accidentat și are șanse foarte mici să joace, fiind văzut ca o vulnerabilitate importantă a FCSB de către presa din Kosovo.

„Campioana României nu se va putea baza pe un jucător-cheie din apărare la meciul retur cu Drita. Fundașul stânga Risto Radunovic s-a accidentat și are șanse foarte mici să fie pe teren.

Ajuns în 2021 la FCSB, Radunovic a fost în fiecare sezon un jucător de bază pentru apărarea campioanei din România. Există și vești bune la FCSB, la meciul retur cu Drita vor fi disponibili Darius Olaru și Juri Cisotti. Cei doi au lipsit în partida tur”, scriu jurnaliștii de la Koha.

Ultimul meci al lui Radunovic pentru FCSB a fost înfrângerea cu 3-4 contra rivalei Dinamo, partidă în care muntenegreanul a comis un penalty și a primit cea mai mică notă din partea specialiștilor.