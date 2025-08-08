Presa din Kosovo, „săgeți” către Gigi Becali: „L-a lăsat echipa fără cuvinte în mijlocul Bucureștiului”

FCSB a obținut în sfârșit o victorie importantă după patru înfrângeri consecutive, învingând Drita cu 3-2 în prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League, chiar când părea că va pierde, deoarece Drita conducea cu 2-0 până în minutul 64. Revenirea spectaculoasă a echipei bucureștene a venit în ultimele minute, când au reușit să întoarcă rezultatul și să câștige pe final.

Jurnaliștii din Kosovo au apreciat lupta și sufletul echipei lor în fața campioanei României, dar au lansat critici dure la adresa patronului FCSB, Gigi Becali. Înaintea dublei, Becali a anunțat că se retrage din fotbal dacă va fi eliminat de Drita. Presa kosovară a scris că fotbalul din Kosovo nu este pe gustul patronului român, însă echipa antrenată de Zekirija Ramadani a făcut o impresie puternică și aproape că i-a „lăsat fără cuvinte” pe adversari la București.

Antrenorul Dritei, Zekirija Ramadani, a declarat după meci că orice este posibil în retur, susținând că echipa sa are puterea să câștige cu două goluri diferență pe teren propriu, oferind un optimism deosebit înaintea returului programat la Priștina.

„Drita a dat dovadă de mult suflet la București, dar norocul sportiv i-a întors spatele, suferind o înfrângere în ultimul minut (2-3) cu FCSB, în primul meci din turul al treilea al preliminariilor Europa League la fotbal.