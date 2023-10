Presa engleză: Newcastle i-a distrus pe Mbappé și compania

Presa din Anglia savurează înfrângerea pe care Newcastle a administrat-o, miercuri, formaţiei PSG în Liga Campionilor, pe care unele ziare madrilene o interpretează deja ca pe o ameninţare la adresa viitorului grupării franceze în principala competiţie europeană, potrivit news.ro.

The Telegraph vorbeşte de un „blitz” reuşit de „eroiii de acasă din Liga Campionilor”, referindu-se la cele două goluri marcate de duo-ul local Dan Burn şi Sean Longstaff.

Cei doi sunt evidenţiaţi şi de The Guardian: „Burn şi Longstaff au adus victoria într-o noapte epică pe St James Park”. Daily Mail face un joc de cuvinte („Over the Toon”, porecla Magpies, care înlocuieşte cuvântul „Moon” – Lună). Tabloidul The Sun i-a salutat pe „Magic Magpies”. Daily Mirror lansează un mai brutal „PSG ucisă cu sabia”. „Newcastle i-a distrus pe Mbappé şi compania într-un triumf remarcabil în Liga Campionilor”, continuă sursa citată.

Înfrângerea PSG a avut ecou în alte ţări europene, inclusiv în Spania. Marca a publicat chiar un articol pe prima pagină despre criticile dure aduse tacticii lui Luis Enrique. Parisul a primit o „lovitură istorică” şi se află chiar în „pericol” de a rata restul competiţiei, potrivit cotidianului madrilen. As, la rândul său, îl pune pe Mbappé chiar în fruntea site-ului său, subliniind calificativele foarte slabe acordate de ziarele franceze atacantului, care a fost de nerecunoscut pe St James’ Park.

„De nerecunoscut” a fost termenul folosit de Mundo Deportivo pentru a descrie prestaţia campionului mondial din 2018. Newcastle a „zdrobit” PSG, insistă ziarul catalan. Ziarul rival Sport a fost într-o dispoziţie similară, descriind că Magpies a „distrus” Parisul. Vestea a făcut mai puţină vâlvă în Italia şi Germania, care s-au concentrat mai mult asupra propriilor cluburi în această săptămână.

Echipa franceză PSG a pierdut miercuri seara, în deplasare, scor 1-4, în faţa grupării engleze Newcastle, într-un meci arbitrat de românul Istvan Kovacs.

A doua zi a meciurilor din etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor, a adus meciuri interesante. La Newcastle, pe St James Park, gazdele au reuşit o victorie importantă împotriva unei echipe fantomatice a parizienilor. Echipa lui Eddie Howe a condus cu 3-0, iar PSG a avut o răbufnire de orgoliu, înscriind prin Hernandez, însă fundaşul Fabian Schar a închis meciul cu un gol superb, aducând prima victorie pentru Newcastle în Liga Campionilor după 20 de ani.

Englezii conduc în grupa F, cu 4 puncte, iar pe locul secund se află PSG, cu 3 puncte. AC Milan, doar 0-0 cu Borussia Dortmund, este pe trei, cu două remize albe în cele două meciuri disputate până acum.

Grupa F: Newcastle – PSG 4-1 (Almiron 17, Burn 39, Longstaff 50, Schar 90+1 / L. Hernandez 56);