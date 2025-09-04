Presa italiană a scris despre jucătorii problematici pe care îi are Chivu la Inter

Cotidianul italian Corriere dello Sport a prezentat cele mai mari dileme de la Inter, sub titlul „Spinii lui Chivu”.

Jurnaliștii italieni au transmis că Hakan Calhanoglu, Jan Bisseck și Luis Henrique sunt cei mai problematici jucători din lotul actual.

Despre turc s-a scris că este în urmă cu pregătirea fizică, în timp ce fundașul Bisseck a făcut foarte multe greșeli.

Despre Luis Henrique, brazilianul transferat pentru 25 de milioane de euro, sursa menționată anterior precizează că găsește cu dificultate spațiile.

După primele două etape, Inter este pe 6 în Serie A, cu 3 puncte.