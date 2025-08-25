Presa scoțiană a analizat discursul lui Elias Charalambous după FCSB – FC Argeș: ”Le-a cerut să verse sânge”

FCSB a pierdut în fața celor de la FC Argeș, scor 0-2, în etapa a șaptea din Superliga României.

Antrenorul Elias Charalambous a fost dezamăgit de prestația jucătorilor săi și i-a criticat pentru evoluția de pe Arena Națională.

Jurnaliștii scoțieni au analizat discursul tehnicianului cipriot înaintea returului cu Aberdeen, care se va disputa joi, de la ora 21:30.

”Antrenorul lui FCSB, Elias Charalambous, le-a cerut jucătorilor săi să verse sânge împotriva lui Aberdeen în această săptămână, în contextul unei lovituri majore suferite înaintea meciului din Europa League.

FCSB a suferit o înfrângere șocantă cu 2-0 pe teren propriu în fața nou-promovatei Argeș Pitești, ceea ce l-a determinat pe antrenorul cipriot să-și acuze propriii jucători că au avut o atitudine greșită, echipa ajungând astfel la doar o singură victorie în șapte meciuri de campionat în acest sezon. Și le-a cerut jucătorilor să aibă o reacție în meciul împotriva câștigătoarei Cupei Scoției”, a scris Daily Record.