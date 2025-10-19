Președintele clubului ”U” Cluj dezvăluie cine ar putea fi înlocuitorul lui Sabău: ”Putem confirma că este pe listă”

Universitatea Cluj a reziliat amiabil contractul cu antrenorul Ioan Ovidiu Sabău după înfrângerea cu FC Botoșani.

Radu Constantea, preşedintele clubului, a declarat că există o listă cu mai mulți înlocuitori pentru Sabău.

Cristiano Bergodi şi Adrian Mutu sunt doi dintre tehnicienii vizați în acest moment.

„Analizăm, avem o listă cu mai mulţi antrenori şi vom iniţia discuţiile. (n.r. – Bergodi e în pole-position?)

N-aş folosi un astfel de termen pentru nimeni. În acest moment, sondăm piaţa şi vrem să vedem care este viziunea fiecărui antrenor. Da, putem confirma că Mutu este pe listă. Încercăm să găsim varianta cea mai bună. Mutu poate fi o opţiune.

După meciul de ieri, domnul Sabău a venit şi ne-a spus că nu mai are cu ce să ajute echipa şi că cea mai bună decizie este să facă un pas în spate. Da, discutasem ca el să continue până în iarnă, pentru că nu ne-am setat obiective în funcţie de un singur meci. â

Totuşi, este important şi ce simte el. S-a aşteptat la o reacţie din partea jucătorilor, reacţie care nu a mai venit.

Am decis împreună că e mai bine să luăm această decizie acum, decât să o amânăm. A încercat mai multe metode, am schimbat şi sistemul, dar a considerat că mesajul transmis în ultimele două săptămâni nu a mai ajuns la jucători. Ne dorim ca până marţi să avem antrenor”, a spus Radu Constantea, la Fanatik.