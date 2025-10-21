Președintele federației georgiene susține că halterofilii depistați pozitiv au fost sabotați

Șeful forului georgian de haltere (GEOWF) a apărat cu înverșunare nevinovăția celor 4 sportivi sancționați de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) pentru folosirea ostarinei.

El consideră de neînțeles cum o acuzație de sabotaj a fost ignorată.

Comunitatea sportivă a țării este afectată după recenta decizie a TAS de a respinge rezultatele tribunalului național antidoping, impunând o suspendare de patru ani pentru câțiva sportivi georgieni importanți.

Hotărârea este cel mai recent capitol dintr-un caz complex care se întinde pe o perioadă doi ani de zile și care implică revendică presupuse acuzații de sabotaj.

Cazul datează din anul 2023, când trei halterofili, Revaz Davitadze, Gurami Ghiorbelidze și Kahi Asanidze, alături de luptătorii Dato Piruzașvili și Nika Kenceadze, au fost suspendați provizoriu după ce au fost testați pozitiv pentru substanța interzisă ostarină în timpul unor controale înafara competițiilor la un cantonament de pregătire de la Bakuriani.

După suspendare, Tribunalul Municipal din Tbilisi a stabilit, la 20 iunie 2024, că o persoană a avut interesul să pună ostarină în apa de băut a sportivilor. Această descoperire a determinat Agenția Antidoping Georgiană să hotărască, la finalul anului 2024, că sportivii sunt nevinovați.

Agenția Mondială Antidoping (AMA/WADA) a făcut apel la TAS, la 8 noiembrie 2024. Decizia finală a TAS, anunțată la 30 septembrie 2025, a menținut decizia AMA/WADA și a stabilit că patru sportivi sunt suspendați o perioadă de patru ani, iar Asanidze încă așteaptă decizia TAS.

Triplul campion olimpic Lașa Talahadze, actualul președinte al Federației Georgiene de Haltere, a oferit pentru portalul Inside The Games o apărare puternică pentru sportivi și și-a exprimat consternarea față de decizia internațională, răspunzând specific întrebărilor privind validitatea deciziei TAS, arătând nevinovăția sportivilor, sprijinul federației, impactul asupra imaginii naționale și stadiul campionatelor europene 2026.

„Această chestiune durează de câțiva ani de zile”, acuzî oficialul

Răspunzând întrebării de ce decizia Curții de la Tbilisi a fost ignorată, Talahadze a subliniat recent impactul emoțional asupra echipei.

„Această chestiune durează de câțiva ani de zile, datează de fapt din perioada când încă eram în competiție și mă pregăteam pentru Campionatele Mondiale din 2023. Îmi amintesc foarte bine cât de profund a afectat fiecare membru al echipei noastre, atât emoțional și mental”, conform președintelui Federației de Lupte Haltere.

El a făcut referire la experiența dureroasă a celor doi sportivi care au fost suspendați după revenirea de la competițiile europene și s-a referit la Davitadze, „care a trebuit să facă față de două ori acestui lucru, când a ajuns de la Campionatele Mondiale de la Forde, recent, doar ca să fie suspendat din nou și trimis acasă, este cu adevărat devastator”.

Talahadze a subliniat angajamentul său în calitate de președinte, „de a face orice stă în puterea sa de a face dreptate pentru sportivi”.

„Sunt de asemenea incapabil să evaluez clar motivele pentru ignorarea deciziei curții din Tbilisi, pentru mine este de neînțeles cum un tribunal public din Georgia a condamnat o persoană pentru sabotaj împotriva sportivilor, însă organizațiile sportive nu acceptă această judecată și adoptă decizii independente de verdictul tribunalului penal”, a spus acesta.

Privind nevinovăția sportivilor și sprijinul federației, fostul mare halterofil a fost fără echivoc, confirmând că el crede „că sportivii sunt nevinovați și justiția trebuie restabilită”.

Talahaze a confirmat sprijinul continuu al federației, spunând: „Încă din start, federația, împreună cu sportivii, a făcut demersuri pentru această investigație… Noi am sprijinit sportivii încă de la început și pot asigura asupra faptului că vom continua să-i sprijinim dacă vor decide să facă apel la decizia TAS”.

Ministrul Sporturilor din Georgia nu este de găsit

În ciuda controversei, GEOWF rămâne angajată pentru găzduirea evenimentelor majore. În ce privește Campionatele Europene de seniori din 2026 de la Batumi, Talahadze a confirmat că pregătirile avansează așa cum a fost planificat.

„Georgia a dovedit în mod repetat abilitatea sa de a găzdui evenimente internaționale la cel mai înalt nivel și de această dată nu va fi nicio excepție. Angajamentul nostru și implicarea pentru acest sport rămâne de neclintit, vom continua să menținem pragul sus, atât în termeni de performanță cât și în ce privește valorile noastre. Georgia va primi cu bucurie Europa la Batumi și vom oferi un campionat demne de tradițiile și spiritul nostru”, a mai spus șeful federației georgiene.

El a concluzionat remarcile sale asupra chestiunii privind imaginea națională cu o notă hotărâtă: „Eu reprezint o țară mică, dar cu o istorie mare și cu tradiții profunde. Georgia merită să fie auzită și respectată. În cele din urmă, toate vor ieși la lumină. Imnul național al Georgiei va fi auzit de foarte multe ori, iar drapelul nostru va continua să fluture cu mândrie. Avem puterea, spiritul și determinarea de a face ca acest lucru să se întâmple”.

Încercările de a obține reacții asupra acestor chestiuni de la Ministerul Sporturilor din Georgia au eșuat, pentru că biroul responsabil nu a răspuns întrebărilor adresate, precizează Inside The Games.