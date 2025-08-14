Preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal, îngrijorat de situaţia lui Gianluigi Donnarumma

Gabriele Gravina, preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC), şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la situaţia lui Gianluigi Donnarumma, care şi-a anunţat marţi plecarea de la Paris Saint-Germain într-o postare publicată pe Instagram.

Internaţionalul italian face oficial parte din lotulş lui PSG, dar a ajuns la un acord cu Manchester City

„Îmi pare rău, atât pe plan uman, pentru că este un om sensibil, cât şi pe plan sportiv, pentru că este un pilon al echipei noastre naţionale”, a declarat Gravina pentru Sky Sports.

„Gigio este foarte important pentru noi […] Suntem îngrijoraţi, dar suntem convinşi că, pe lângă faptul că este un portar foarte puternic, este şi un jucător matur şi complet […] Sper că îşi va găsi echilibrul. Este cel mai important şi cel mai puternic portar din lume”, a adăugat preşedintele FIGC, care a considerat că această situaţie nu pune sub semnul întrebării locul lui Donnarumma ca titular al echipei naţionale pentru următorele meciuri, programate în septembrie.

Deşi Donnarumma mai are încă un an de contract cu clubul parizian, iar internaţionalul italian (26 de ani, 74 de selecţii) face oficial încă parte din lot, fostul jucător al Milanului, absent din lotul parizian la victoria de miercuri din Supercupa Europei cu Tottenham (2-2, 4-3 la penalty-uri), a ajuns la un acord cu Manchester City în urmă cu câteva zile.