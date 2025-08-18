Președintele FIFA a criticat incidedentele rasiste din Cupa Germaniei

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a criticat incidentele rasiste produse la două meciuri din Cupa Germaniei, disputate duminică, informează agenția DPA.

„Mă voi repeta și voi continua să o fac: în fotbal, nu există loc pentru rasism sau alte forme de discriminare’, a declarat Infantino, adăugând că se așteaptă ca Federația germană de fotbal (DFB) să clarifice ce s-a întâmplat și să-i pedepsească pe autori.

„FIFA, Comisia jucătorilor și întreaga comunitate fotbalistică sunt alături de cei afectați de aceste incidente. Suntem hotărâți să ne asigurăm că jucătorii sunt respectați și protejați și că organizatorii competițiilor și forțele de ordine iau măsurile adecvate”, a subliniat Infantino.

Acuzațiile de abuzuri rasiste din partea fanilor au umbrit două meciuri din prima rundă a Cupei Germaniei, disputate duminică. La mijlocul reprizei secunde a partidei dintre echipa de ligă inferioară Eintracht Stahnsdorf și formația de ligă secundă FC Kaiserslautern, un jucător al oaspeților care se încălzea pe marginea terenului a părut a fi insultat de public.

Datorită intervenției rapide a spectatorilor și a securității de pe stadionul Karl Liebknecht din Potsdam, autorul a fost identificat. Meciul, pe care FC Kaiserslautern l-a câștigat cu scorul de 7-0, a continuat fără nicio întrerupere.

Meciul pe care echipa de ligă secundă Schalke 04 l-a câștigat cu scorul de 1-0 după prelungiri, în fața echipei Lokomotive Leipzig, din liga a patra, a fost oprit pentru scurt timp după ce unul dintre jucătorii clubului din Gelsenkirchen, Christopher Antwi-Adjei, a avut o altercație cu fanii.

Lokomotive Leipzig a precizat că insultele rasiste nu au putut fi confirmate de nimeni altcineva, dar jucătorul a rămas inflexibil după încheierea meciului.

„Nu este acceptabil, nu în zilele noastre, deloc. Nu toată lumea a spus asta. Cred că a fost un strigăt izolat. Sper că persoana respectivă se gândește de două ori la aceste cuvinte”, a spus Antwi-Adjei, care a raportat incidentul arbitrului asistent.

După scurta suspendare a meciului, Antwi-Adjei a fost huiduit de fanii echipei din Leipzig de fiecare dată când a atins mingea.