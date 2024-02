Președintele FIFA vorbește despre „cel mai important meci din istorie”: „Va fi epic, va uni lumea”

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a asigurat că finala Cupei Mondiale de fotbal din anul 2026, care avea loc la New York/New Jersey, va fi una „epică” şi va „uni lumea”, informează agenţia EFE.

Infantino a precizat, după ce organizaţia pe care o conduce a dezvăluit duminică programul meciurilor turneului, că este sigur că „New York şi New Jersey sărbătoresc acum” pentru că au câştigat ”cel mai important meci din istoria fotbalului”.

Astfel, preşedintele FIFA a evidenţiat că finala viitoarei Cupe Mondiale, care se va disputa pe 19 iulie 2026, va fi „epică”, „unică” şi „va uni lumea”, datorită prezenţei a 48 de ţări şi pentru că se va desfăşura în două oraşe care reunesc peste 200 de naţionalităţi.

În mod similar, referindu-se la Ciudad de Mexico, el a amintit că stadionul Azteca din capitala mexicană, pe care se va disputa meciul de deschidere, a găzduit deja finalele Cupelor Mondiale FIFA din 1970 şi 1986, fiind martorul unora dintre cele mai memorabile meciuri din istoria fotbalului, cu Pele şi Diego Maradona ca protagonişti.

Gianni Infantino a vorbit, de asemenea, despre experienţa Canadei în organizarea de evenimente FIFA, precum Cupa Mondială feminină din 2015, şi a subliniat că cele două oraşe gazdă, Vancouver şi Toronto, sunt oraşe ale fotbalului.

„Sunt foarte mândru şi fericit că o ţară precum Canada face parte din această incredibilă Cupă Mondială”, a conchis conducătorul fotbalului mondial.

Duminică, FIFA a anunţat că finala viitoarei Cupei Mondiale se va disputa în data de 19 iulie 2026 pe MetLife Stadium, care găzduieşte echipele de fotbal american New York Jets şi New York Giants, situat în East Rutherford (New Jersey), localitate aflată la periferia metropolei New York.

Totodată, ceremonia de deschidere şi partida de debut a competiţiei vor avea loc pe legendarul stadion Azteca din Ciudad de Mexico, pe 11 iunie 2026.

Formatul competiţiei a fost lărgit la 48 de echipe faţă de 32 începând de la ediţia din 1998, pentru un total de 104 meciuri repartizate între 16 stadioane deja dezvăluite în 2022, din oraşele Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami şi New York în Statele Unite; Ciudad de Mexico, Guadalajara şi Monterrey în Mexic; Toronto şi Vancouver în Canada.

Semifinalele viitoarei ediţii a Cupei Mondiale se vor disputa la Dallas şi Atlanta, a precizat FIFA în cadrul unei ceremonii pe care a organizat-o duminică la Miami, în prezenţa unor invitaţi din toate orizonturile: umoristul şi comediantul Kevin Hart, rapper-ul canadian Drake, vedeta Kim Kardashian sau fostul campion mondial brazilian Cafu.

Meciul pentru stabilirea ocupantei locului al treilea va avea loc la Miami, unde FIFA şi-a deschis birouri şi unde joacă începând de anul trecut superstarul Lionel Messi, câştigătorul Cupei Mondiale 2022 cu selecţionata Argentinei, care joacă în prezent la echipa Inter Miami.