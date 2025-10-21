Președintele FR de Tenis de Masă nu-și mai încape în piele de bucurie: „Medaliile de argint de la CE sunt cu atât mai importante în perspectiva JO”

Cristinel Romanescu, Președintele Federației Române de Tenis de Masă (FRTM), a declarat că medaliile de argint cucerite de România la feminin și masculin la CE pe echipe de la Zadar (Croația) sunt cu atât mai importante în perspectiva Jocurilor Olimpice de la Los Angeles.

Performanța de la Zadar a fost obținută de echipe având în componență sportivi tineri

‘Aceste rezultate reprezintă un pas important în noul ciclu olimpic, mai ales că Federația Internațională și Comitetul Internațional Olimpic au anunțat că la Los Angeles introduc proba de echipe mixt. Deci vom juca proba de echipe mixt, nu fete și băieți, exact pe modelul Cupei Mondiale. Și având fete și băieți valoroși formăm o echipă puternică și omogenă. Noi ne dorim de multă vreme ca și băieții să se ridice la valoarea fetelor. Și iată că am reușit. Sunt sportivi tineri, de mare perspectivă, așa că medaliile acestea de argint sunt cu atât mai importante în perspectiva Jocurilor de la Los Angeles. Mă bucur extraordinar de mult că am reușit acest lucru încă de la începutul noului ciclu olimpic. Suntem la început de ciclu olimpic și mai avem de muncit și sunt convins că vom face lucruri impresionante în continuare’, a spus președintele, pentru AGERPRES.

‘Rezultatele noastre la această ediție a Campionatelor Europene pe echipe au fost extraordinare. Reprezintă un moment istoric pentru disciplina noastră. E prima oară în istoria noastră când jucăm finala și la feminin și la masculin. Sunt super-super bucuros și fericit de rezultatele fetele, dar mai ales de cele ale băieților, pentru că, iată, tenisul de masă românesc își arată puterea și forța, nu numai la feminin, unde eram obișnuiți, ci și la masculin. La băieți avem o generație de sportivi tineri crescuți în țară la noi. Noi nu importăm jucători asiatici, îi creștem și îi promovăm pe ai noștri și ne mândrim cu ei. Atunci când toată lumea pune umărul, de la federație, la cluburi, sportivi, familiile lor, antrenori, staffuri medicale și toți ceilalți din spate, formăm o echipă redutabilă. Aceste rezultate dau măsura valorii noastre, școala de tenis de masă din România este una puternică’, a adăugat oficialul FRTM.

Cristinel Romanescu este bucuros de faptul că performanța de la Zadar a fost obținută de cele două echipe având în componență sportivi tineri.

‘Când am plecat la Europene obiectivul nostru era o medalie, nu neapărat să ajungem într-o finală, pentru că știam că întâlnim echipe foarte puternice. Mă bucur că am reușit pasul ăsta pentru că băieții și fetele, spun eu, că vor avea o explozie din punct de vedere sportiv. Acești băieți, dar și fete, au performat până acum la toate Campionatele Mondiale și Europene la juniori. Iar pasul de la juniori la seniori e mereu greu de făcut. Și știm că nu toți reușesc să îl facă. Dar iată că echipa de băieți, cu Chiriță la 19 ani, Eduard Ionescu 20 de ani, veteranul Ovidiu Ionescu, plus Istrate și Movileanu, care și ei au 21 de ani, au reușit să joace o finală. Deci viitorul sună foarte bine, ne așteaptă ani foarte buni. Iar asta se datorează muncii lor. Iar la fete de asemenea, am avut-o pe veterana Eliza Samara, alături de Bernadette și Dragoman, apoi Diaconu și Zaharia… deci o echipă valoroasă care va continua pe aceeași linie și în următorii ani. Să joci ultimele șase finale la Europene la fete, cu 2 câștigate și 4 pierdute, nu e la îndemâna oricărei federații, indiferent de disciplină. Sigur, câteodată pierdem, câteodată câștigăm, dar facem bine ce facem și eu sunt foarte mulțumit’, a explicat el.

‘Toate meciurile din cele două finale au fost pe muchie de cuțit. Pe frații Lebrun îi știm, sunt cei care fac față chinezilor pe plan mondial, dar iată că și noi suntem aproape de ei, suntem acolo. Iar asta arată că suntem pe drumul cel bun. La fete am pierdut la mustață primul meci din finală dintre Bernadette Szocs și Kaufmann… s-a terminat 2-3, câteva mingi au făcut diferența. Dacă erau în favoarea noastră probabil că finala ar fi avut alt curs. Dar repet, eu sunt foarte, foarte mulțumit de parcursul fetelor și al băieților’, a precizat Romanescu.

Președintele speră ca echipele României să încheie anul 2025 cu un rezultat asemănător la Cupa Mondială de la Chengdu.

‘La începutul lunii decembrie avem Cupa Mondială, sunt 16 echipe prezente, printre care și România. Iar anul trecut, să nu uităm, am ocupat locul 4, trecând de Franța și alte țări puternice, iar asta în formulă mixtă. Ceea ce ne-a dat un plus. Pentru că într-o echipă mixtă trebuie să ai și fetele și băieții la fel de puternici. Sunt convins că convins că vom continua acest drum început la Campionatele Europene pe echipe’, a mai spus oficialul FRTM.

Selecționata masculină a României a disputat, duminică, finala Campionatelor Europene de tenis de masă pe echipe de la Zadar (Croația), fiind învinsă de Franța cu scorul de 3-0. Aceasta este cea mai mare performanță din palmaresul său, medaliile de argint.

În finala feminină, România a fost învinsă de eterna sa rivală, Germania, cu 3-0.

Echipa feminină a României a obținut argintul la ediția trecută și era lider în clasamentul european din luna iunie.

Echipa masculină era pe locul al șaselea în clasamentul european din luna iunie, iar la ultima ediție s-a oprit în optimile de finală.