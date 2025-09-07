Președintele lui Fenerbahce a spus motivul pentru care l-a dat afară pe Jose Mourinho

Ali Koc, președintele Fenerbahce, a explicat de ce clubul turc a decis să se despartă de Jose Mourinho.

„L-am dat afară pe Mourinho pentru că credem că această echipă poate juca un fotbal mult mai bun”, a transmis oficialul

Eșecul lui Jose Mourinho de a se califica în faza Ligii Campionilor l-a costat locul pe banca lui Fenerbahce, a cărei conducere, după ce a fost eliminată de Benfica, a decis să caute altceva pentru a conduce echipa.

La rândul său, președintele clubului, Ali Koc, a menționat principalul motiv care l-a determinat să aleagă divorțul cu „Special One”, el explicând că stilul de joc al antrenorului portughez nu se potrivea în cele din urmă cu ADN-ul echipei din Istanbul.

„A fost o plecare dureroasă… Aveam o chimie bună, aducerea lui la Fenerbahce a fost deja un mare succes. Mai presus de toate, mi-a fost greu să-mi iau rămas bun de la cineva pe care îl consideram un prieten.

Dar știam că joacă defensiv, așa că la sfârșitul sezonului am discutat despre nevoia de a juca mai ofensiv. ADN-ul nostru este să marcăm 99 de goluri și să adunăm 99 de puncte.

Modul în care s-a produs eliminarea de către Benfica este inacceptabil. L-am dat afară pe Mourinho pentru că credem că această echipă poate juca un fotbal mult mai bun. Stilul adus de Mourinho ar putea funcționa în Europa, dar în Turcia trebuie să ne dominăm adversarii”, a spus el.