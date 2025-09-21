Președintele lui U Cluj i-a decis viitorul lui Ioan Ovidiu Sabău la echipă

Președintele Universității Cluj, Radu Constantea, a anunțat după înfrângerea cu FC Argeș, scor 0-1, că Ioan Ovidiu Sabău nu este în pericol să fie demis și va continua la echipă, având un contract valabil încă două sezoane.

Universitatea Cluj a pierdut meciul din etapa a 10-a, cu FC Argeș, și rămâne pe locul 8, cu 13 puncte, sub așteptările fanilor după performanțele din sezonul trecut. Radu Constantea a ținut să clarifice situația tehnicianului Ioan Ovidiu Sabău, subliniind că nu se pune problema schimbării acestuia, ci este nevoie de timp și de stabilitate pentru a reconstrui echipa.

Constantea a menționat că jucătorii nu mai dau dovadă de aceeași implicare și determinare, însă consideră prematur să fie invinovățit staff-ul tehnic pentru rezultatele slabe din startul sezonului. Președintele clujenilor a vorbit despre proiectul solid al clubului, continuitatea pe banca tehnică și stabilitatea financiară, declarând că Sabău are contract valabil până la finalul sezonului viitor.

Oficialul Universității a explicat că echipa pare demoralizată și că suferă în ofensivă, însă speră ca problemele de joc să fie rezolvate cât mai repede.

„Cu siguranță nu e ceea ce ne-am așteptat, nu arătăm foarte bine, dar nu avem ce face. Trebuie să ne revenim. Să găsim formula cea mai bună, să legăm 2-3 victorii. Cred că sunt mai mulți factori.

Echipa mi se pare un pic blazată. Nu mai avem atitudinea din sezonul trecut, nu mai avem acea răutate. Avem o problemă și în zona ofensivă, nu mai avem ocazii…

(n.r. – Sabău e în pericol?) Nu, nu. Avem un proiect solid, care e bine structurat. Încercăm să mergem cu același staff tehnic pe termen lung pentru a putea să reconstruiască. Și din punct de vedere financiar suntem stabili.

(n.r. – El cât mai are contract? 2 ani?) Da, da. Încă 2 ani. Sezonul acesta și următorul. Continuitatea e cea mai importantă în fotbal și asta încercăm să implementăm.

Am avut un sezon precedent foarte bun, acum, la primele meciuri, care nu sunt foarte concludente, nu e normal să dai vina pe staff-ul tehnic. Cred că noi, toți, ca și club avem o problemă și sper să o identificăm cât mai repede”, a declarat Constantea, potrivit fanatik.